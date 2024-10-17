В Югре изменили меру пресечения дознавателю, обвиняемому в фальсификации доказательств по уголовному делу

В Югре изменили меру пресечения старшему дознавателю ОД ОМВД России по Октябрьскому району УМВД России по ХМАО – Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Его обвиняют в фальсификации доказательств по уголовному делу при производстве дознания, повлекших тяжкие последствия. Подробности дела не раскрываются.

Сообщается, что ему изменили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде запрета определенных действий. За фальсификацию доказательств обвиняемому грозит лишение свободы сроком на семь лет.