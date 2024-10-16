В аэропорту Екатеринбурга больше чем на 7 часов задержан рейс авиакомпании Red Wings

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на несколько часов задержан к вылету регулярный рейс.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе WZ-1079 по маршруту "Екатеринбург – Ульяновск" авиакомпании Red Wings. По расписанию самолет должен был вылететь сегодня, 16 октября, ровно в 17 часов. Однако теперь планируемое время вылета – 00 часов 30 минут 17 октября. Таким образом, задержка превысит 7 часов. Ее причины не уточняются.

Как отметили в прокуратуре, пассажиры были заблаговременно извещены о задержке рейса. В ведомстве заверили, что держат ситуацию на контроле.

Напомним, в сентябре этого года в аэропорту Екатеринбурга на 4 часа задержали вылет самолета Red Wings в Уфу.