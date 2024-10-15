Мошенники звонят руководителям предприятий Новоуральска от имени мэра Тюменцева

Мошенники продолжают выдавать себя за главу Новоуральска Вячеслава Тюменцева. Об этом рассказал сам мэр на своей странице в соцсети.

По словам Тюменцева, сегодня с самого утра руководителям организаций и предприятий города от его имени поступают сообщения и звонки через Telegram.

"Хочу напомнить, что я НЕ пишу и НЕ звоню в мессенджерах. Для информирования использую только официальные страницы в социальных сетях", - подчеркнул глава.

Какие цели преследовали злоумышленники на этот раз, Тюменцев не уточнил. Он призвал проявлять бдительность и не вступать в диалог с аферистами.

Стоит отметить, что мошенники уже не раз выдавали себя за главу Новоуральска. Так, они просили денег, создав с помощью искусственного интеллекта голос Вячеслава Тюменцева. А минувшей весной злоумышленники рассылали сообщения в Telegram с аккаунта мэра.