Девять детей пострадали при обрушении декораций на съемках фильма в Ленобласти

В Ленобласти в приемное отделение Лужской больницы после обрушения декораций на съемках фильма обратилось 19 человек, девять из которых — дети.

Им оказана необходимая медицинская помощь. Медики выехали на помощь пострадавшим. Первая бригада госпитализировала одну пациентку. Вторая оказала помощь на месте происшествия. Еще четырех человек доставили в Лужскую больницу позднее.

У всех диагностированы легкие травмы, ушибы и ссадины. В правительстве региона указали, что всего травмы получили 23 человека.

Во время съемок фильма "Василий Теркин" обрушился пол декоративного вагона, сделанный из досок. Генеральный директор и режиссер фильма Карен Геворкян сообщил, что всем, кто получил травмы, оперативно помогли, потому что на съемочной площадке была скорая помощь. Работа над фильмом будет продолжаться, сообщают "Известия".