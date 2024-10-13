Минобороны сообщило об освобождении Михайловки

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республики.

Это следует из сводок Минобороны РФ. Населенный пункт находится на Селидовском направлении, в двух километрах к востоку от Селидово. С его освобождением у бойцов появилась возможность выйти на Селидово с восточной стороны.

Было нанесено поражение живой силе и технике семи бригад украинской армии в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск в ДНР, отражено 11 контратак подразделений четырех бригад, штурмового полка, двух штурмовых батальонов ВСУ и бригады морской пехоты противника.

Украинская армия потеряла до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США и Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".