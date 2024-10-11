Телеведущую Лазареву* объявили в международный розыск

Телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом говорится в судебных документах, передает ТАСС.

В документах уточняется, что Лазарева* на протяжении долгого времени проживает за пределами России.

Телеведущая обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы или оправдание терроризма с использованием интернета). Дело было возбуждено после интервью, в котором она говорила об ударах украинских беспилотных летательных аппаратах по объектам в России. 13 июня сообщалось, что МВД России объявило Лазареву* в розыск.

* признана в РФ иноагентом