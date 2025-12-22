Телеведущая Лазарева* обжаловала приговор по делу об оправдании терроризма

Телеведущая Татьяна Лазарева* обжаловала в Верховном суде РФ свой приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Слушание назначено на 20 января 2026 года. Уточняется, что жалоба телеведущей поступила в суд 15 декабря.

Лазарева* в феврале 2022 года уехала из России в Испанию. В декабре 2024 года ее приговорили к шести с половиной годам колонии заочно. Телеведущую обвинили по статье "О публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета".

Ранее телеведущая была объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после интервью, в котором она говорила об ударах украинских беспилотных летательных аппаратах по объектам в России.

*признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов