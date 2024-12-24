Прокурор попросил приговорить Лазареву* к 6,5 годам колонии

Гособвинитель попросил заочно назначить 6,5 лет колонии телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об оправдании терроризма.

"Прошу признать Лазареву Татьяну Юрьевну* виновной", - приводит слова прокурора РИА Новости.

Ранее телеведущая была объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после интервью, в котором она говорила об ударах украинских беспилотных летательных аппаратах по объектам в России.

* признана в РФ иноагентом