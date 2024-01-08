В Белоруссии обрушился мост через реку Неман

В Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман. ЧП произошло утром в понедельник, 8 января, у деревни Тосино Лидского района.

Из-за падения плиты пролета моста пострадали два человека, которые проводили демонтаж моста, в воде оказался также экскаватор с машинистом, сообщили в МЧС республики. Мост не эксплуатировался, движение по нему было закрыто.

"При помощи трехколенной лестницы спасатели транспортировали двух пострадавших, а группа спасения на водах извлекла рабочего из экскаватора. Все спасенные госпитализированы. Причина происшествия устанавливается", - сообщили в МЧС.