В Перми передан новому собственнику имущественный комплекс ЗиДа

Конкурсный управляющий Машиностроительного завода имени Дзержинского и АО "НПО "Курганприбор"" подписали акт приема-передачи имущественного комплекса предприятия.

Следующим этапом будет передача новому собственнику госконтрактов и перевод персонала, сообщает "Ъ-Прикамье".

Напомним, ранее "Курганприбор" стал единственным участником торгов. Завод будет продан за 725 млн руб. Отметим, что это уже вторая попытка заключения договора. Первым покупателем завода был "Спецпректстрой". Но сделка была расторгнута по причине того, что Минпромторг отозвал у предприятия лицензию на работу с секретными сведениями и производство боеприпасов.

Отметим, что значительная часть изделий, выпускавшихся на обанкротившихся предприятиях, в настоящее время продолжает изготовляться в "Курганприбор".

Пермский ЗиД с 2005 г. находится в процедуре банкротства, основным кредитором является Федеральная налоговая служба.