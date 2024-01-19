В Шахтах мигранты устроили забастовку на заводе, требуя поднять зарплату

На заводе "Химпэк" в Шахтах Ростовской области десятки трудовых мигрантов устроили забастовку из-за зарплат. Об этом сообщило местное издание "КВУ-Шахты".

Более 60 рабочих их Таджикистана не вышли на смену 15 января, из-за чего работу в одном из цехов пришлось остановить. Мигранты требовали повысить им заработок на 20-25%. После 50 бастующих написали заявление об увольнении.

В отделе кадров завода заявили, что в прошлом году работникам уже поднимали зарплату, после чего их суммарный доход в месяц начал составлять более 80 тысяч рублей.

В ситуации разбираются правоохранительные органы России и Таджикистана.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отреагировала на то, что "узбекская диаспора" попросила зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева улучшить условия питания мигрантов.