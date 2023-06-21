В Челябинской области выявили нарушения в проекте застройки территории около озера Чебаркуль

Минстрой Челябинской области выявил нарушения в части подготовки проекта планировки и межевания территории для застройки вблизи озера Чебаркуль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Специалисты министерства провели внеплановую проверку и выявили нарушения в части подготовки проекта планировки и межевания территории. Речь идет о территории вблизи озера в границах улиц Больничная – Колхозная города Чебаркуль. Выдано предписание об их устранении. В минстрое подчеркнули, что в связи с этим в настоящее время отсутствуют основания для реализации застройки территории вблизи озера Чебаркуль.

На территории в границах улиц Больничная – Колхозная хотели возвести новый микрорайон. Однако жители выступили против строительства многоэтажек.