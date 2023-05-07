08 Мая 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Смольный хвастается успешной уборкой, но лучше не становится. Названы самые загрязненные районы Петербурга

Московский, Василеостровский и Красносельский стали самыми загрязненными районами Санкт-Петербурга. Специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС» заявили, что основными причинами увеличения запыленности воздуха послужили полный сход снежного покрова и высыхание подстилающей поверхности.

По итогам апреля, согласно данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», уровень загрязнения воздуха в Петербурге существенно превышает установленные нормы. Максимальная концентрация взвешенных веществ в Красносельском, Московском и Василеостровском районах превысила предельно допустимые показатели в 1,6 раза. При этом в Смольном оптимистично рапортуют о ходе работ по весенней уборке города, хотя ситуация от этого, как отмечают авторы телеграм-канала «Невский Дозор», на деле не улучшается.

«Интересно получается: Смольный хвастается об успешных работах по уборке улиц, но лучше почему-то не становится. И ведь начало тому положила уборка снега, а точнее ее отсутствие. По весне сугробы растаяли и превратились в грязь. Она же со временем высохла и разнеслась по городу мелкой пылью. И это несмотря на то, что коммунальщики якобы проводили весеннюю уборку», – говорится в сообщении паблика.

СМИ неоднократно писали о проблеме загрязнения воздуха в Северной столице, возникшей в результате чрезмерного использования городскими службами песко-солевых смесей и неэффективной снегоуборки минувшей зимой. Данное обстоятельство вкупе с нехваткой зеленых насаждений напрямую влияет на рост уровня заболеваемости органов дыхания среди населения. Врач-пульмонолог Юлия Закиева ранее называла целый ряд причин развития такого рода заболеваний у жителей Санкт-Петербурга.

«Высокая заболеваемость взрослого населения Петербурга болезнями органов дыхания обусловлена наличием таких факторов, как загрязненность внешней среды, воздуха и климатогеографическими особенностями города», – уточняла Закиева.

Ведущий аналитик Института региональной экспертизы Илья Турманидзе также поднимал данную проблему, подчеркивая, что загрязненность воздуха во многом объясняет лидерство Северной столицы по заболеваниям дыхательных путей. Как объяснял эксперт, в результате зимней обработки улиц города реагентами весной Петербург фактически «превратился в огромный пыльный мешок».

«Все вроде бы хорошо, вот только дышится не очень, в глаза вечно что-то летит и на зубах хрустит. Небольшой порыв ветра – и порция пыли уже спешит к вам в дыхательные пути. Петербург превратился в огромный пыльный мешок. Который год город удерживает лидерство по заболеванию дыхательных путей у населения, и судя по нынешней весне, не собирается сбавлять темпы. Единственное, что можно предсказать с наибольшей вероятностью, это вереница постов просмольнинских блогеров о том, как возмущенные жители ничего не понимают в уборке, а по факту город вымыт и без пыли», – писал Турманидзе в своем телеграм-канале.

Пытаясь обратить внимание чиновников администрации губернатора Александра Беглова на существующую в Северной столице проблему пыльных бурь, активисты отмечали, что решением могут стать только комплексные изменения в системе уборки улиц. Однако для этого зимой снег необходимо убирать вовремя и качественно, реагенты с песком применять исключительно в рамках установленных экологических норм, а в теплое время года активного использовать поливальные машины и другие виды влажной уборки дворов и улиц.

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