Хмельницкий архиепископ призвал режим прекратить гонения на Церковь

Управляющий Хмельницкой епархией УПЦ архиепископ Виктор (Коцаба) направил местным властям письма по поводу гонений на Церковь, сообщает пресс-служба епархии.

Обращения направлены губернатору, главе облсовета, мэру Хмельницкого, начальнику полиции области, начальнику областного управления СБУ. Архиепископ приложил к письмам текст нового устава УПЦ, в котором говорится о "полной самостоятельности и управлении".

Он призвал прекратить захватывать храмы, отменить незаконные решения о запрете деятельности УПЦ и лишении общин права пользования земельными участками в Хмельницкой области, прекратить разжигать религиозную вражду и нетерпимость.

Недавно Хмельницкий областной совет запретил деятельность в регионе УПЦ.