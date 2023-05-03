03 Мая 2023
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Политика Украина
Фото: информационно-просветительский отдел УПЦ.

Хмельницкий архиепископ призвал режим прекратить гонения на Церковь

Управляющий Хмельницкой епархией УПЦ архиепископ Виктор (Коцаба) направил местным властям письма по поводу гонений на Церковь, сообщает пресс-служба епархии.

Обращения направлены губернатору, главе облсовета, мэру Хмельницкого, начальнику полиции области, начальнику областного управления СБУ. Архиепископ приложил к письмам текст нового устава УПЦ, в котором говорится о "полной самостоятельности и управлении".

Он призвал прекратить захватывать храмы, отменить незаконные решения о запрете деятельности УПЦ и лишении общин права пользования земельными участками в Хмельницкой области, прекратить разжигать религиозную вражду и нетерпимость.

Недавно Хмельницкий областной совет запретил деятельность в регионе УПЦ.

Теги: украина, церковь, УПЦ


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