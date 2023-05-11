СМИ: уплату налогов за самозанятых хотят передать онлайн-платформам

Выплату налогов за самозанятых могут возложить на цифровые платформы занятости.

Речь идет о площадках, которые являются посредниками между исполнителем заказа и клиентом. Это такие как агрегаторы "Яндекс" или "Сбер". С инициативой передать функцию налогового агента площадкам выступил представитель Минтруда. Предложение поддержали в ФНС. Соответствующий документ направлен в трехстороннюю комиссию замминистра труда и социальной защиты Магомедом Абдулхалимовым.

Он предлагает включить в перечень прав и обязанностей цифровой платформы занятости осуществление "функции налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым".

Вероятность того, что норма войдет в законопроект, высока, но многое будет зависеть от окончательного решения ФНС.

Представитель Wildberries сообщил, что в компании готовы рассмотреть и обсудить предложение о передаче маркетплейсам функции налоговых агентов, сообщают "Ведомости".

Ранее Министерство экономического развития России выступило за продление налоговых льгот для самозанятых.