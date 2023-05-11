11 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

СМИ: уплату налогов за самозанятых хотят передать онлайн-платформам

Выплату налогов за самозанятых могут возложить на цифровые платформы занятости.

Речь идет о площадках, которые являются посредниками между исполнителем заказа и клиентом. Это такие как агрегаторы "Яндекс" или "Сбер". С инициативой передать функцию налогового агента площадкам выступил представитель Минтруда. Предложение поддержали в ФНС. Соответствующий документ направлен в трехстороннюю комиссию замминистра труда и социальной защиты Магомедом Абдулхалимовым.

Он предлагает включить в перечень прав и обязанностей цифровой платформы занятости осуществление "функции налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым".

Вероятность того, что норма войдет в законопроект, высока, но многое будет зависеть от окончательного решения ФНС.

Представитель Wildberries сообщил, что в компании готовы рассмотреть и обсудить предложение о передаче маркетплейсам функции налоговых агентов, сообщают "Ведомости".

Ранее Министерство экономического развития России выступило за продление налоговых льгот для самозанятых.

Теги: самозанятые, работа


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Ранее 31.01.2023 03:04 Мск Каждый девятый трудоспособный россиянин к концу 2023 года будет самозанятым
Ранее 01.12.2022 21:03 Мск Минфин не рассматривает введение ограничений налогового режима для самозанятых

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