Сотрудникам ВСМПО-Ависма отказываются индексировать зарплату на 12% - хватит и 6%

Профсоюз и руководство ВСПО-Ависма не смогли прийти к соглашению по индексации зарплаты сотрудникам компании. Первые настаивают на увеличении оплаты труда на 11,8%, ссылаясь на Коллективный договор и Отраслевое соглашение по авиационной промышленности РФ, в то время как руководство соглашается на индексацию только в 6%, передает издание vsalde.ru.

В своих доводах Профсоюз ссылается на отраслевое соглашение по авиационной промышленности РФ, за подписью трех руководителей федерального уровня: президента Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России" Сергея Чемезова, заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова и председателя ПРОФАВИА Алексея Тихомирова.

В документе сказано, что на предприятиях авиационной промышленности, к которым относится и ВСМПО-Ависма, индексация зарплаты должна проводиться ежегодно на величину индекса потребительских цен в РФ. В Свердловской области и Пермском крае, где располагаются заводы, уровень инфляции за прошлый год и индекс потребительских цен примерно равны. Основываясь на данных Росстата, уровень зарплаты должен быть увеличен на 11,8%. Однако работодатели настаивают только на 6%. Среди них: исполняющий обязанности генерального директора Корпорации Николай Мельников, первый заместитель гендиректора по экономике, финансам, стратегии и развитию Дмитрий Масоди, исполнительный директор АВИСМА Дмитрий Трифонов и директор по управлению персоналом Ольга Фуртатова.

По вопросу была созвана согласительная комиссия, однако, по словам председателя профкома ВСМПО Зульфара Файзулина, работодатели не привели объективных аргументов в защиту своей позиции.

"Уровень чистой прибыли, которую своим потом заработали сотрудники двух промышленных площадок, позволяет установить достойную заработную плату всем, кто выпускает титановую продукцию. Во всяком случае, возможность привести зарплату в соответствие с инфляционными показателями у компании есть! И мы никогда не согласимся с тем, что сейчас предлагает работодатель. Будем использовать все законные методы, чтобы добиться выполнения Коллективного договора и Отраслевого соглашения", - заявил Файзулин.

По его словам, в противном случае профсоюз донесет о ситуации непосредственно тем, кто подписывал отраслевое соглашение, а также Совету директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма". Решение вопроса также может перенестись в судебную плоскость.

Поддержал сотрудников компании и глава профсоюза Свердловской области Андрей Ветлужских, отметив, что профсоюз требует индексацию совершенно законно и действует в интересах как отдельных сотрудников, так и корпорации в целом.