01 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сотни жителей Пышмы высказались за перенос из поселка трассы "Екатеринбург - Тюмень"

В рабочем поселке Пышма (178 км от Екатеринбурга в сторону Тюмени) в местном ДК состоялась встреча, посвященная протесту местных жителей строительству через населенный пункт трассы Екатеринбург – Тюмень. На ней присутствовал, в частности, заместитель председателя заксобрания Свердловской области Александр Ивачев. Детали разговора привел в беседе с Накануне.RU участник собрания Владимир Еланцев.
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"В зале заседаний находились около 300 человек, хотя он вмещает 400. Поставлены вопросы, получены ответы. Например, перед заксобранием и Александром Ивачевым. Остановились на том, чтобы проект остановить, народ проголосовал против прямой трассы", - сказал Еланцев.

По его словам, всего в повестке было пять вопросов.

"Если проект в обход Пышмы не удастся "пробить", надо будет искать компромисс", - сказал Еланцев.

Если трасса пройдет через Пышму, увеличится время приезда "Скорой" к жителям.

"Дорожное полотно – четыре полосы – поднимется на 1,5-2 м. То есть все близлежащие дома в радиусе 30-40 м будут в воде, градиенты, которые сыплют на дорогу во время ливня, пойдут в подвалы и дома. Будет вибрация земли из-за большегрузов, то есть будет разрушение домов", - сказал Еланцев, уточнив, что могут пострадать также дома, расположенные вблизи заправки "Газпрома".

Напомним, еще 10 лет назад дорога по проекту шла в обход Пышмы, однако, по словам представителей "Уралуправтодора", документ давно устарел, и другого выхода, кроме как пустить дорогу через населенный пункт, нет. Трасса "Екатеринбург – Тюмень" является частью европейского транспортного маршрута E-22 (Холихед, Великобритания – Ишим). Работы по расширению трассы планируют начать уже в этом году, а закончить не позднее 2025 г. Местные жители не против строительства самой трассы, но хотят, чтобы проект пересмотрели и все-таки пустили дорогу в обход поселка. Так было сделано с городами Камышлов, Талица, Тугулым, Белоярский и Богданович, однако Пышму в список решили не включать.

Теги: Рабочий поселок Пышма, Владимир Еланцев, трасса, Екатеринбург - Тюмень



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Ранее 31.03.2023 13:10 Мск Администрация Путина ответила жителям Пышмы, протестующим против расширения трассы "Екатеринбург – Тюмень"


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