14 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Пункты выдачи заказов Wildberries собираются устроить забастовку

На этой неделе пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries могут приостановить свою работу в качестве забастовки. Владельцы ПВЗ недовольны изменениями в договорах с маркетплейсом: с 3 марта платформа ввела новые штрафы в случае доставки в пункт не того или бракованного товара. По данным Telegram-канала Shot, сейчас у московского офиса WB собралось около 50 владельцев пунктов выдачи, которые пытаются пообщаться с руководством маркетплейса.  

Представители ПВЗ говорят, что будут добиваться отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. Например, сейчас штрафы за видеонаблюдение и отсутствие пакетов могут составлять 100 тыс. руб., их просят снизить минимум в 10 раз. Также владельцы ПВЗ просят убрать привязку рейтинга пункта к рейтингу региона, ввести гибкий график приемки товаров в зависимости от их объема, снабдить камерами транспорт и т.д.

Теги: пункт выдачи, Wildberries, маркетплейс, забастовка



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