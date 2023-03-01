01 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В РФ количество вакансий на каждого безработного достигло многолетнего максимума

Количество вакансий на каждого соискателя в России на конец 2022 г. составило две с половиной, что стало максимальным показателем с 2005 г.

"К концу 2022 г. на российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. В четвертом квартале на каждого безработного россиянина приходилось сразу две с половиной вакансии, - это максимальный показатель с 2005 г. Спрос предприятий на рабочую силу, то есть количество вакантных мест, в четвертом квартале снизился в годовом выражении на 17,6%, однако численность вставших на биржу труда уменьшилось еще более значительно – на 32,3%, то есть на треть. В результате на рынке труда образовался наибольший за последние годы разрыв между спросом и предложением", - свидетельствуют результаты исследований аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Самая благоприятная ситуация для соискателей, по данным FinExpertiza, складывалась в Тульской области (11,2 вакансии на одного безработного), Еврейской автономной области (10), Ленинградской области (9,1). Дефицит рабочих мест отметили в Ингушетии (86 соискателей на одну вакансию), Чечне (27), Дагестане (11,7). При этом для перечисленных регионов характерны невысокие доходы населения.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, на российском рынке труда сохраняется сильное межрегиональное расслоение. По ее словам, квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места концентрируются в крупнейших городах, куда со всей страны стекаются наиболее компетентные и мотивированные кадры. Хуже стало, в первую, очередь, в индустриализированных регионах, где снижение производства привело к сокращению занятости. Одновременно в индустриальном секторе наблюдается дефицит "синих воротничков".

Теги: Вакансии, работа, трудоспособное население



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