Боец ЧВК "Вагнер": Потери ВСУ в Соледаре в семь раз превысили потери России

Потери оборонявших Соледар украинских войск в шесть-семь раз превысили потери российской стороны. Об этом сообщил боец группы "Вагнер", Герой России, ДНР и ЛНР Антон Елизаров с позывным "Лотос", командовавший штурмом.

"Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему", — сказал Елизаров РИА Новости.

Напомним, вечером 11 января руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что территория города Соледар полностью освобождена от подразделений Вооруженных сил Украины. Позже Минобороны отчиталось о взятии Соледара, отметив особую роль ВДВ. При этом Пригожин подчеркивал, что освобождением этого населенного пункта занимались исключительно "вагнеровцы".