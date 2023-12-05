Обвинение просит почти 10 лет колонии для экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина

Прокуратура просит 9 лет и 10 месяцев колонии для экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина. Его обвиняют в растрате более 23 млрд руб., дело рассматривает замоскворецкий суд Москвы, передает ТАСС. Для других фигурантов дела – Нины Черновой и Дмитрия Шиляева – обвинение просит 9 лет и три месяца и 9,5 лет колонии соответственно.

Каждого из фигурантов прокуратура также просит назначить штрафы в 1 млн руб. и удовлетворить гражданские иски потерпевших.

Ранее тот же суд принял решение о взыскании 192 млрд руб. с Хотина, девелопера Александра Клячина и группы компаний "Русь-ойл".

Никто из фигурантов вину не признает.

Суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел в банке временную администрацию, а затем отозвал у него лицензию. В апреле 2019 г. под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина – уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб. Обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере предъявлено Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой.