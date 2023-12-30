30 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Патриарх выразил соболезнования в связи со смертью Легойды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл "с болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине" 90-летнего отца известного журналиста, главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды Романа, "прошедшего долгий жизненный путь".

"Убежден, что ревностное служение его сына на ниве Святого Православия, который твердо и последовательно отстаивает церковную позицию в медиапространстве, – в том числе, плод родительских попечений почившего. Молюсь об упокоении новопреставленного раба Божиего Романа в селениях праведных, а также об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату", - цитирует главу РПЦ официальный портал патриархии.

Владимир Легойда в своем telegram-канале сопроводил публикацию патриаршего соболезнования словами благодарности за молитвы.

Напомним, тело Романа Легойды с множеством колото-резаных ран нашли 29 декабря в 500 м на обочине в Ленинском городском округе. Возбуждено уголовное дело. Вскоре стало известно о задержании предполагаемого убийцы. По некоторым данным, он — Адам Щербаков из Брянска, судимый, сидел девять лет за убийство, завербовался в Шторм Z и дезертировал.

Теги: Владимир Легойда, Роман Легойда, пенсионер, убийца, жертва


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