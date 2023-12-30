СКР предъявил обвинение предполагаемому убийце отца Владимира Легойды

В Подмосковье жителю Ленинского городского округа предъявлено обвинение в убийстве 90-летнего отца известного журналиста, главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, а также в использовании заведомо подложного документа и разбое.

В суд поступило ходатайство об аресте обвиняемого, сообщает СКР.

Напомним, тело Романа Легойды с множеством колото-резаных ран нашли 29 декабря в 500 м на обочине в Ленинском городском округе. Возбуждено уголовное дело. Вскоре стало известно о задержании предполагаемого убийцы. По некоторым данным, он — Адам Щербаков из Брянска, судимый, сидел девять лет за убийство, завербовался в Шторм Z и дезертировал.