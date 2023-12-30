Задержан предполагаемый убийца отца Владимира Легойды

В Московской области задержан подозреваемый в убийстве 90-летнего отца известного журналиста, главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

По версии Главного следственного управления СКР по Московской области, 25-летний злоумышленник напал на 90-летнего пострадавшего ради денег. После убийства нападавший похитил у пенсионера 100 тыс. руб., а тело погибшего оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково. Часть похищенных денег обнаружена в съемной квартире подозреваемого. С ним работают следователи и криминалисты, его допрашивают.

Напомним, тело Романа Легойды с множеством колото-резаных ран нашли 29 декабря в 500 м на обочине в Ленинском городском округе. Возбуждено уголовное дело.