"Их вынесут вперед ногами". На Украине уже открыто выражают недовольство режимом

Если положение дел на фронте существенно не изменится в пользу Украины, то это может стать приговором для нышенего украинского режима. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука.

По его словам, люди очень разочарованы, устали и недовольны режимом.

"Последствия могут быть катастрофическими не только для Зеленского с Ермаком, что меня меньше всего беспокоит, а вообще для будущего государства Украина как независимой европейской страны. Огромное количество людей уже на грани кипения", - сказал он.

Как считает украинский политолог Константин Бондаренко, решения Зеленского чиновниками уже не выполняются так, как он требует, потому что те понимают: в случае его смещения отвечать придется им. И своими действиями Зеленский постепенно теряет союзников среди элит, которые просто саботируют его решения.

Накануне.RU уже писало о том, что даже действующие чиновники и политики не боятся критиковать решения Зеленского, чего раньше не было. Особенно большую волну критики вызвал законопроект об ужесточении мобилизации. За нее активно выступает лишь небольшой процент чиновников и политиков. Большинство или молчат, или возмущаются огромными будущими потерями и ударом по экономике страны.

Так, политолог Юрий Романенко заявил, что новая мобилизация - это "безответственное выхватывание массы людей из гражданской жизни и безответственное бросание их в топку без гарантий для их семей". Потому что за гибель на фронте массово не платят.

"Государству придется радикально изменить отношение. Потому что оно рискует остаться без экономики и без граждан", – сказал он.

Накануне Юлия Тимошенко призвала Зеленского одуматься и предложить населению какой-то другой план, кроме как воевать до выхода на границы УССР 1991 года. Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков возмущен законопроектом о мобилизации, сравнив его с рабством.