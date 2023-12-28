В Раде заявили, что ВСУ каждые пять минут теряют по человеку

Каждые пять минут ВСУ теряют по человеку, который гибнет или получает ранение. Об этом заявила замглавы комитета Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

При данной интенсивности это означает потери более 100 тыс. человек в год. Украинские телеграм-каналы отмечают, что даже эти данные занижены, но они на порядок выше тех, которые ранее озвучивались режимом официально. Безуглая тоже упрекнула генштаб ВСУ в сокрытии потерь.

На Украине развернулась публичная дискуссия о мобилизации и огромных потерях, чего ранее не было. Многие депутаты не хотят голосовать за законопроект, опасаясь, что они станут крайними за эти амбиции Зеленского, поскольку могут погибнуть еще сотни тысяч человек. Даже главком ВСУ Валерий Залужный открестился от законопроекта, сказав, что его дело - воевать, а законы принимают политики.

В украинском обществе очень сильное внутреннее недовольство, которое озвучивают даже политики. Общие потери за два года исчисляются сотнями тысяч. Министр обороны России Сергей Шойгу на прошлой неделе заявил, что потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тысячи человек. Подобные оценки мелькали и в западных изданиях.