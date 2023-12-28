Бывшие пленные украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

28 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Бывшие пленные украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Бывшие пленные украинские военнослужащие из добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в составе российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад", приняли первый бой с ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости представитель подразделения Кирилл Спасский.

По его словам, никаких заградотрядов позади подразделения не было. Спасский добавил, что отряд не сдал, "не включил заднюю" и шел вперед напролом. Когда бойцы заняли позицию и окопались, они также приняли бой. Во время этого боя противник использовал беспилотники, на что Спасский ответил с помощью противодронной пушки. Им удалось посадить два БПЛА противника, после чего начался минометный обстрел. Возможности работать с пушкой уже не было, поэтому командир батальона приказал отойти.

Батальон оказался на передовой в конце ноября, его бойцы принесли присягу. О начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, изъявивших желание воевать на стороне России, стало известно в феврале.

В сентябре прошлого года украинские военнопленные, которые содержались в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.

Теги: пленные украинцы, всу, батальон имени хмельницкого


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети