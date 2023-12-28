Бывшие пленные украинцы из батальона имени Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Бывшие пленные украинские военнослужащие из добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в составе российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад", приняли первый бой с ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости представитель подразделения Кирилл Спасский.

По его словам, никаких заградотрядов позади подразделения не было. Спасский добавил, что отряд не сдал, "не включил заднюю" и шел вперед напролом. Когда бойцы заняли позицию и окопались, они также приняли бой. Во время этого боя противник использовал беспилотники, на что Спасский ответил с помощью противодронной пушки. Им удалось посадить два БПЛА противника, после чего начался минометный обстрел. Возможности работать с пушкой уже не было, поэтому командир батальона приказал отойти.

Батальон оказался на передовой в конце ноября, его бойцы принесли присягу. О начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, изъявивших желание воевать на стороне России, стало известно в феврале.

В сентябре прошлого года украинские военнопленные, которые содержались в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.