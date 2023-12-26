26 Декабря 2023
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Фото: Глава города Ставрополя Иван Ульянченко

В пекарне в Ставрополе взорвался газ

Сегодня вечером в здании пекарни по улице Серова в Ставрополе взорвались газовые баллоны, сообщил в своем telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает корреспондент Накануне.RU.

"По оперативным данным, произошло обрушение кровли на площади 150 квадратных метров. В результате происшествия пострадали семь человек. Трое из них в тяжелом состоянии, четверо - средней тяжести. Они госпитализированы, с ними работают врачи", - говорится в сообщении.

взрыв, пекарня(2023)|Фото: Глава города Ставрополя Иван Ульянченко

Глава города Иван Ульянченко в своем telegram-канале сообщил, что здании выбиты стекла, повреждена кровля.

взрыв, пекарня(2023)|Фото: Глава города Ставрополя Иван Ульянченко

Пожарные, сотрудники экстренных служб, скорой помощи работают на месте.

Сейчас пожар потушен, ведется обследование здания.

Теги: взрыв газа, баллон, пострадавшие, пекарня


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