В Нижневартовске догхантеры убивают собак: жертвами становятся и домашние питомцы

В Нижневартовске догхантеры убивают собак. Жертвами живодеров стали не только три бездомных собаки, но и домашний хаски Елисей, сообщает телеканал N1.

Животные погибают мучительной смертью на глазах у детей.

Жильцы боятся отпускать своих питомцев на улицу.

Напомним, ранее стало известно, что в Нижневартовск привозят бездомных собак из Тазовского района и села Газ-Сале. Причиной стало то, что приют в Тазовском переполнен, собак в него не принимают. Поэтому все собаки, отловленные ИП Матвеева и ИП Иванова вывозятся в Нижневартовск.

Отметим, что в Югре ситуация с бездомными собаками стоит не менее остро. Недавно бездомная собака в Федоровском укусила девочку. Возбуждено уголовное дело о халатности.

До этого губернатор Наталья Комарова жестко высказалась о проблеме бездомных собак в регионе.

"Я что тут, "дворцы" буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте", - заявила она в ответ на вопрос местной жительницы о том, как будет решаться проблема бездомных животных.

Позднее власти заявили, что к 2025-ому в округе не останется собак без владельцев. Как это планируется сделать, при условии, что собак начали завозить из соседних регионов - пока неясно.