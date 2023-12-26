Орлов: Потенциальным водителям Гортранса Екатеринбурга предложат льготную ипотеку

В Екатеринбурге решили бороться с нехваткой водителей в автобусах методом поощрения. Потенциальных водителей будут завлекать в "Гортранс" возможностью получить льготную ипотеку. О новой мере поддержки заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"У нас серьезные проблема с кадровым обеспечением, скрывать не буду. Но ряд мероприятий мы уже проводим. Вплоть до предоставления льготной ипотеки тем людям, которые готовы работать водителями в "Гортрансе". Уже с застройщиками мы такие разговоры ведем", - заявил Орлов на последнем в этом году заседании городской думы.

По его словам, власти Екатеринбурга всячески пытаются разрешить проблему сферы общественного транспорта. Помимо полного покрытия долгов "Гортранса" по налогам и электроэнергии, рассматривается вопрос об увеличении размера штрафа безбилетникам, о чем мы уже писали ранее.

Более того, на имя губернатора Евгения Куйвашева направлено письмо с просьбой вернуться к вопросу о компенсации из городского и областного бюджетов перевозки льготных категорий граждан, что приведет к увеличению выручки "Гортарснса". По поручению главы города также был создан оперштаб, который ежедневно отслеживает выход техники и фиксирует число работающих кондукторов.

