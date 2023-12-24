ЦАР рассчитывает расширить сотрудничество со странами БРИКС

Центральноафриканская Республика надеется расширить свое сотрудничество со странами БРИКС, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон.

"Страны прибавились (в БРИКС) с последнего саммита, и мы хотим расширить наше сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР", - сказала министр.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.