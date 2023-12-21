"Голых" Киркорова и Собчак на вечеринке Ивлеевой просят проверить на экстремизм

Несколько общественных активистов написали жалобу в прокуратуру после появления в соцсетях кадров с закрытой вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в столичном клубе "Мутабор".

Возмущение общественников из организаций "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" и "Зов народа" вызвал дресс-код и поведение участников вечеринки, среди которых были и звезды: Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак.

Гостям предложили осмыслить в своем образе словосочетание almost naked (почти голый). Кто-то понял его совсем буквально: рэпер Vacio был голым, лишь на причинное место надел носок. Кто-то обыграл тему и пришел в прозрачном одеянии или нижнем белье.

Общественники заявили, что проведение "голой" вечеринки аморально во время проведения СВО и борьбы властей за традиционные ценности. При этом проверить гостей (даже традиционной ориентации) просят на предмет принадлежности к движению ЛГБТ, которое Верховный суд России признал экстремистским и запретил в РФ.