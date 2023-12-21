21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Москве умер племянник Сталина, который неоднократно становился жертвой мошенников

В своей московской квартире умер племянник генерального секретаря СССР Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев.
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Ему было 94 года, сообщают "Известия" со ссылкой на источник. Тело обнаружили в квартире на Котельнической набережной вечером 20 декабря. Смерть наступила по естественным причинам. Аллилуев был cыном сестры второй жены советского вождя Надежды Аллилуевой.

По данным РЕН ТВ, ветеран неоднократно становился жертвой мошенников. В 2021 г. злоумышленники под видом сотрудников банка выманили у него 2 млн руб. и едва не похитили еще 3,4 млн, представившись уже сотрудниками полиции. Злоумышленницу задержали настоящие полицейские. А в феврале 2022 г. года племенник Сталина в третий раз попался на удочку аферистов и отдал им 16 млн руб.

Отметим, о смерти Аллилуева стало известно в годовщину со дня рождения Сталина – он появился на свет 21 декабря 1879 г. (по другим данным – 18 декабря 1878-го). Сталин руководил нашим государством с 1924 г. до своей смерти в 1953 г. За это время аграрная страна, разрушенная Первой мировой и Гражданской войнами, стала ядерной сверхдержавой, где каждому гражданину были гарантированы социальные блага, закрепленные в Конституции СССР.

Теги: Леонид Аллилуев, племянник, Сталин


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