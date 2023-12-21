21 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Удальцова задержали в ходе акции на Красной площади

Координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова задержали в ходе акции на Красной площади.

"Полиция заявила, что теперь нельзя на площади разворачивать красные флаги. Поразительно, как это сочетается с патриотической риторикой властей?", — сообщил Удальцов в своем телеграм-канале.

Активиста увезли в ОВД "Китай-город", где сообщили, что будут составлять протокол о проведении несанкционированной акции.

"Как это сочетается с тем, что я участвовал в согласованном мероприятии вместе с депутатами от КПРФ — непонятно", — добавил координатор "Левого фронта".

Ранее пресс-служба "Левого фронта" анонсировала акцию "лево-патриотических сил" на Красной площади по случаю 144-й годовщины со дня рождения Иосифа Сталина.

Напомним, в сентябре 2021 года лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову дали 10 суток ареста. Ему вменили организацию якобы "незаконной" акции - встречи с депутатами КПРФ. Как сообщил Удальцов, поводом стала публикация в соцсетях информации о мероприятии.

Теги: сергей удальцов, акция, красная площадь


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