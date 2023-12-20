Участники школы общественного актива в Сургутском районе разобрали кейсы по привлечению средств для реализации проектов

Сегодня на площадке мультимедийного парка «Россия – Моя история» прошли образовательные семинары для некоммерческих организаций Сургутского района.

«Школа общественного актива» проводится для развитие гражданского общества в Сургутском районе, вовлечения социально-ориентированных НКО и жителей района в общественно-значимые проекты. На сегодняшний день в районе свыше 150 НКО (для сравнения в 2019 году их было порядка 100). И если в 2019 организации привлекли порядка 8,8 млн. рублей на реализацию своих проектов, то по итогам 2023 года показатели выросли вдвое – только за счёт федеральных и региональных грантов привлекли 16,6 млн рублей.

"Администрация района, и лично Андрей Александрович Трубецкой, уделяют большое внимание работе с некоммерческим сектором - и мы видим отклик, видим результаты работы. Сургутский район по итогам прошлого года стал лидером рейтинга по реализации в 2022 году механизмов поддержки СОНКО и социальных предпринимателей. И это общая победа наших организаций, жителей и властей муниципалитета. Чтобы дальше расти и открывать новое проводим «Школу общественного актива - это наше ежегодное мероприятие. Проводим его в конце года - подводим итоги, говорим об успехах и о том, что еще предстоит сделать. Каждый год стараемся менять формат, приглашаем различных спикеров - и местного, и регионального, и федерального уровней. Надеемся, что и в этом году получим опыт и новые навыки и знания по итогам проведения мероприятия", - начальник отдела взаимодействия с общественными и политическими организациями, казачеством управления общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района Вадим Булдаков.

Спикерами сессии выступили региональные и федеральные эксперты. Среди них Андрей Худолеев – ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель Координационного совета при Доме народов России. Владимир Ханжин – победитель Лиги Лекторов, бизнес-тренер, Антон Степыгин – директор муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Вестник» МО Сургутский район».

Участники школы разобрали кейсы по привлечению средств для реализации своих проектов: гранты, субсидии, краудфандинг, спонсорство, учились создавать востребованный социальный проект и продвигать себя в медиаполе при ограниченном количестве ресурсов.

"Общественные организации Сургутского района в текущем году привлекли на реализацию социально-значимых мероприятий в Сургутском районе более 27 миллионов рублей. Несколько лет назад запросы по проектам были 200-300 тысяч в среднем, сейчас это достаточно емкие масштабные проекты, которые требуют достаточно хороших средств", — рассказал начальник отдела взаимодействия с общественными и политическими организациями, казачеством администрации Сургутского района Вадим Булдаков.