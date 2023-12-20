Школьники Сургутского района без отрыва от уроков освоили профессии повара и столяра

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что 16 школьников муниципалитета получили первую профессию без отрыва от уроков – ребята стали поварами и столярами.

"Кулинарное мастерство освоили 11 учеников, пятеро обучились столярному делу. Квалификационные свидетельства теперь есть у старшеклассников двух школ – третьей Белоярской и первой Барсовской. Ребята 8-11 классов приняли участие в региональном проекте "Первая профессия"", - написал Андрей Трубецкой на своей странице "ВКонтакте".





Создатель проекта – Центр опережающей профессиональной подготовки, который в сентябре заработал на базе сразу нескольких колледжей, включая Сургутский политехнический. В нем дети Сургутского района и прошли обучение. В рамках проекта планируется устранить разрыв между новыми технологиями и школьными программами, решить проблему дефицита представителей рабочих специальностей и, собственно, дать первую профессию ребятам.

Обучение бесплатное. Первых студентов набирали в ближайших к Сургуту поселениях, чтобы старшеклассники могли без проблем ездить в колледж после уроков. Они сами выбрали профессии повара и столяра, еще среди вариантов были пекарь и маляр. Профподготовка заняла полтора месяца. Три раза в неделю ребята посещали практические занятия в профессиональных мастерских. Из колледжа в школы поступали фотоотчеты и доклады об их успехах.

"Планируется, что во втором учебном полугодии к проекту присоединятся школы Солнечного и Сайгатиной. Может расшириться список профессий – к имеющимся добавятся официанты, бармены, буфетчики, автослесари. Получить профессию дети Сургутского района могут и на базе наших молодежных центров. За два последних года 214 молодых людей и девушек прошли обучение по направлениям: швейное дело, вожатское мастерство, графический дизайн, веб-разработка и индустрия красоты", - написал Трубецкой.