В Челябинске прошла благотворительная акция "Ёлка желаний"

"Ёлка желаний" – масштабный федеральный проект, где тысячи детей с ограничениями здоровья и дети из малоимущих семей пишут свои мечты, которые в течение всего года может исполнить любой желающий. Всероссийская акция стартовала в День волонтёра в Москве. А в Челябинске состоялась в рамках новогоднего благотворительного концерта Русской медной компании для врачей, работников культуры и других представителей бюджетной сферы региона. Также участие в мероприятии приняли сотрудники предприятий компании, друзья и партнёры РМК в регионе, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Комментирует директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин:

"Год подходит к концу, он был насыщенным и плодотворным для всех. Этот концерт – наша благодарность врачам, педагогам, работникам культуры региона и, конечно, сотрудникам компании за ударный труд, партнёрам и друзьям – за плодотворное сотрудничество и поддержку. После шоу нам поступило много благодарных отзывов от гостей, люди расслабились и получили удовольствие. Значит, у нас всё получилось!"

Первыми шары с детскими желаниями на челябинской ёлке сняли директор РМК-Арены Николай Сандаков и команда RCC Extreme с райдером-экстремалом Павлом Новокрещеновым. К ним присоединились и известный челябинский ветеринар Карен Даллакян с внучкой, сотрудники Томинского ГОКа и другие гости вечера.

Комментирует директор РМК-Арены Николай Сандаков:

"Будет лишним говорить о том, что все в канун Нового года верят в чудо – это действительно так. Главное, пожалуй, что хочется эти чудеса совершать для тех, кому они сейчас действительно нужны. И очень здорово, что есть такая акция – "Ёлка желаний", что она стала для нас традиционной, что каждый год сотни и тысячи детей вновь и вновь верят в чудеса. Снял шар с мечтой Варвары из Каслей: девочка загадала получить в подарок сюрприз. Очень постараемся придумать что-то волшебное, в духе любимого праздника".

Сбор писем с желаниями особенных детей на сайте федерального проекта продолжится до 20 декабря, на исполнение желания будет весь следующий год.

Комментирует директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников:

"В этом году на проект прислали письма более 1 000 детей из Челябинской области. Часть из них уже точно исполнят предприятия РМК и Благотворительный фонд компании. Дети мечтают о разном: кому-то нужна шведская стенка, чтобы укреплять здоровье, кто-то просит самокат или велосипед. В этом году появилось "Желание-сюрприз". Мальчик или девочка пишет письмо, но не загадывает определённого желания, а вы уже можете сами, прочитав историю ребёнка, выбрать подходящий подарок".

Волонтёрский центр РМК создан в сентябре 2021 года при поддержке Благотворительного фонда РМК. В период с 2020 года по конец 2021 года в ряды волонтёров вступило около 10 000 человек в Свердловской и Челябинской областях, в 2022 году количество активных людей возросло до 12 000 человек. Волонтёры помогают проводить патриотические, экологические и спортивные акции и мероприятия, развозят продуктовые наборы нуждающимся, помогают пожилым людям, а также проводят мастер-классы для родителей в Детском хосписе.