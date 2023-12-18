В Челябинске прошла благотворительная акция "Ёлка желаний"

18 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Челябинская область
Фото: Олег Ковалюк

В Челябинске прошла благотворительная акция "Ёлка желаний"

"Ёлка желаний" – масштабный федеральный проект, где тысячи детей с ограничениями здоровья и дети из малоимущих семей пишут свои мечты, которые в течение всего года может исполнить любой желающий. Всероссийская акция стартовала в День волонтёра в Москве. А в Челябинске состоялась в рамках новогоднего благотворительного концерта Русской медной компании для врачей, работников культуры и других представителей бюджетной сферы региона. Также участие в мероприятии приняли сотрудники предприятий компании, друзья и партнёры РМК в регионе, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Комментирует директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин:

"Год подходит к концу, он был насыщенным и плодотворным для всех. Этот концерт – наша благодарность врачам, педагогам, работникам культуры региона и, конечно, сотрудникам компании за ударный труд, партнёрам и друзьям – за плодотворное сотрудничество и поддержку. После шоу нам поступило много благодарных отзывов от гостей, люди расслабились и получили удовольствие. Значит, у нас всё получилось!"

(2023)|Фото: Олег Ковалюк

Первыми шары с детскими желаниями на челябинской ёлке сняли директор РМК-Арены Николай Сандаков и команда RCC Extreme с райдером-экстремалом Павлом Новокрещеновым. К ним присоединились и известный челябинский ветеринар Карен Даллакян с внучкой, сотрудники Томинского ГОКа и другие гости вечера.

Комментирует директор РМК-Арены Николай Сандаков:

"Будет лишним говорить о том, что все в канун Нового года верят в чудо – это действительно так. Главное, пожалуй, что хочется эти чудеса совершать для тех, кому они сейчас действительно нужны. И очень здорово, что есть такая акция – "Ёлка желаний", что она стала для нас традиционной, что каждый год сотни и тысячи детей вновь и вновь верят в чудеса. Снял шар с мечтой Варвары из Каслей: девочка загадала получить в подарок сюрприз. Очень постараемся придумать что-то волшебное, в духе любимого праздника".

(2023)|Фото: Олег Ковалюк

Сбор писем с желаниями особенных детей на сайте федерального проекта продолжится до 20 декабря, на исполнение желания будет весь следующий год.

Комментирует директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников:

"В этом году на проект прислали письма более 1 000 детей из Челябинской области. Часть из них уже точно исполнят предприятия РМК и Благотворительный фонд компании. Дети мечтают о разном: кому-то нужна шведская стенка, чтобы укреплять здоровье, кто-то просит самокат или велосипед. В этом году появилось "Желание-сюрприз". Мальчик или девочка пишет письмо, но не загадывает определённого желания, а вы уже можете сами, прочитав историю ребёнка, выбрать подходящий подарок".

(2023)|Фото: Олег Ковалюк

Волонтёрский центр РМК создан в сентябре 2021 года при поддержке Благотворительного фонда РМК. В период с 2020 года по конец 2021 года в ряды волонтёров вступило около 10 000 человек в Свердловской и Челябинской областях, в 2022 году количество активных людей возросло до 12 000 человек. Волонтёры помогают проводить патриотические, экологические и спортивные акции и мероприятия, развозят продуктовые наборы нуждающимся, помогают пожилым людям, а также проводят мастер-классы для родителей в Детском хосписе.

Теги: Ёлка желаний, РМК


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети