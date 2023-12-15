15 Декабря 2023
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Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Партию автомобилей и квадроциклов передал губернатор Костромской области Сергей Ситников десантникам

Поставки дополнительной техники для выполнения боевых задач обсуждаются губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым с командирами костромских полков. Глава региона постоянно поддерживает с ними контакт, в том числе, уже дважды выезжал в зону проведения специальной военной операции (СВО). При поддержке региона и благотворителей в десантные полки уже направлено 48 автомобилей и 20 квадроциклов.

квадроциклы для сво(2023)|Фото: adm44.ru

Накануне Сергей Ситников передал ключи от очередной партии машин и квадроциклов военнослужащим 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области. Техника приобретена при поддержке благотворительного фонда «Гордимся тобой».

сво, все для победы, помощь бойцам(2023)|Фото: adm44.ru

«Сегодня по доброй уже сложившейся традиции Костромская область и фонд передают технику 331 гвардейскому парашютно-десантному ударному Костромскому полку. Этот вид техники уже хорошо испытан, показал высокие боевые качества и необходимость использования. Уверены, передаваемая техника и бойцы 331 полка будут чётко выполнять свои задачи, обеспечивать победу нашей страны над украинскими фашистами. Всем хочу пожелать доброго здоровья, помнить о том, что Костромская область костромских десантников любит, ждёт домой живыми, здоровыми и с Победой!», - обратился к бойцам Сергей Ситников.

ситников(2023)|Фото: adm44.ru

В костромской полк направлено еще 8 автомобилей УАЗ и 8 квадроциклов. По словам военнослужащих, техника незаменима для работы при неблагоприятных погодных условиях, в условиях бездорожья, и помогает эффективно решать задачи в зоне боевых действий.

автомобили для бойцов сво(2023)|Фото: adm44.ru

Врио командира 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка поблагодарил губернатора Сергея Ситникова и всех костромичей за поддержку и регулярные поставки дополнительной техники военнослужащим.

квадроцикл на сво(2023)|Фото: adm44.ru

 

Теги: сергей ситников, десантный костромской полк, автомобили, квадроциклы, сво


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