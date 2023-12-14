Палата представителей США подержала расследование по импичменту Байдену
Палата представителей конгресса США, находящаяся под контролем республиканцев, проголосовала за дальнейшее расследование с целью объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену.
За резолюцию проголосовали все республиканцы (221), против - все демократы (212), передает ТАСС.
Таким образом, был решен вопрос легитимизации проводимого по инициативе бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти расследования. Оно было запущено в сентябре без предварительного голосования.
Напомним, республиканцы утверждают, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, используя политическое влияние в интересах бизнеса.