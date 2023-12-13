В метро Екатеринбурга началась замена старых турникетов. Новые прибыли из Казани

В Екатеринбурге на станции метро "Площадь 1905 года" началась замена старых турникетов 1973 года на новые. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, новые турникеты прибыли из Казани. Техника из закаленного ударопрочного стекла и нержавеющей стали имеет цветной информационный дисплей, сигнализацию и интеллектуальную световую индикацию. Турникеты будут считывать все виды карт: банковские, транспортные и социальные, а также принимать жетоны. Последние к концу 2024 года сменят билеты с QR-кодом.

Работы по замене всех турникетов на станции "Площадь 1905 года" должны завершиться к концу следующей недели. На это время в метро выставят работников с валидаторами, чтобы у пассажиров была возможность оплатить проезд.

Следующей станцией, на которой будут установлены терминалы, станет "Геологическая": работы там начнутся в марте 2024 года. Постепенно будет обновлено оборудование на всех оставшихся станциях. Модернизация закончится в ноябре 2024 года на "Чкаловской", а всего установят 104 терминала.

Ранее стало известно, как будут выглядеть новые турникеты на станциях метро столицы Урала.