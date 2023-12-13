13 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В метро Екатеринбурга началась замена старых турникетов. Новые прибыли из Казани

В Екатеринбурге на станции метро "Площадь 1905 года" началась замена старых турникетов 1973 года на новые. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, новые турникеты прибыли из Казани. Техника из закаленного ударопрочного стекла и нержавеющей стали имеет цветной информационный дисплей, сигнализацию и интеллектуальную световую индикацию. Турникеты будут считывать все виды карт: банковские, транспортные и социальные, а также принимать жетоны. Последние к концу 2024 года сменят билеты с QR-кодом.

Работы по замене всех турникетов на станции "Площадь 1905 года" должны завершиться к концу следующей недели. На это время в метро выставят работников с валидаторами, чтобы у пассажиров была возможность оплатить проезд.

Турникет в метро Екатеринбурга(2023)|Фото: Екатеринбург.рф/Федор Серков

Следующей станцией, на которой будут установлены терминалы, станет "Геологическая": работы там начнутся в марте 2024 года. Постепенно будет обновлено оборудование на всех оставшихся станциях. Модернизация закончится в ноябре 2024 года на "Чкаловской", а всего установят 104 терминала.

Ранее стало известно, как будут выглядеть новые турникеты на станциях метро столицы Урала.

Теги: метро, турникеты, замена, Екатеринбург


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Ранее 13.07.2023 13:37 Мск На всех станциях метро Екатеринбурга модернизируют входные турникеты

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