Екатеринбургское метро откажется от жетонов в пользу билетов с QR-кодом

Уже к концу 2024 года в Екатеринбурге не останется жетонов для проезда в метро. Местный метрополитен принял решение отказаться от устаревшей модели оплаты в пользу банковских карт и билетов с QR-кодами.

Как рассказали в пресс-службе метро, изначально турникеты принимали монетки по 5 и 15 копеек, а кассиры только помогали пассажирам с разменом денег. В 1992 году екатеринбургское метро перешло на пластиковые жетоны, которые оказались неудобными в использовании и вечно застревали в турникетах. На смену им пришла 50-рублевая монета такого же размера, однако из-за инфляции удерживать стабильную цену на проезд было тяжело. Тогда уральский метрополитен и принял решение выкупить металлические жетоны у московского метро.

"Сейчас жетоны можно купить в кассе метро или автомате и также оплатить ими проезд. Правда, все меньше людей выбирает такой способ оплаты. Почти 90% пассажиров делают выбор в пользу банковской или транспортной карты. В планах метрополитена к концу 2024 года отказаться от оплаты проезда жетонами, заменив их оплатой билетами с QR-кодами", - рассказали в метро.

Напомним, что турникеты в метрополитене Екатеринбурга планируют модернизировать к октябрю следующего года. Технику оснастят цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией. Инновации начнут внедрять с главной станции метро - Площадь 1905 года, куда терминалы завезут уже к концу текущего года. Займется этим компания "И-сеть", являющаяся оператором "Е-карты". Сумма контракта составляет 302,6 млн рублей.