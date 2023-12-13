13 Декабря 2023
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Политика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов внес в Заксобрание Кировской области на рассмотрение депутатов инициативу по повышению зарплат врачам и учителям

Сегодня, 13 декабря, на комитете по экономике, бюджету и развитию предпринимательства Законодательного Собрания Кировской области обсуждали предложения, внесенные губернатором Александром Соколовым ко второму чтению в проект закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», сообщает пресс-центр правительства региона.

Так, с учетом дотации из федерального бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. На повышение зарплаты в областном бюджете предлагается предусмотреть 2 300,9 млн рублей, в том числе:

- на повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года с 16242 рублей до 19242 рублей; 

- на заработную плату «указных» категорий (это педагогические работники детских садов, школ, техникумов (училищ), учреждений для детей-сирот и дополнительного образования детей, работники учреждений культуры, врачи, средний медицинский персонал и социальные работники).

Пачка денег(2022)|Фото: Накануне.RU

14 декабря на пленарном заседании Законодательного Собрания проект бюджета рассмотрят во втором чтении.

Теги: дума кировской области, александр соколов, повышение зарплат учителям


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