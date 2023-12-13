Соревнования на Кубок России по мотокроссу пройдут в Костромской области

Мотоспорт в Костромской области имеет богатую историю, активно занимаются данным видом спорта в регионе с начала 60-х годов. На сегодняшний день оборудовано несколько специализированных трасс в муниципальных образованиях, работает детский мотоклуб, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В августе прошлого года поселок Красное-на-Волге стал местом проведения кросса национальных команд России, эти соревнования являются основным командным кубком страны по мотокроссу. Красносельская трасса для проведения соревнования была выбрана не случайно. Еще в 2019 году областная команда организаторов отлично показала себя при проведении в на красносельской земле финала чемпионата России по мотокроссу.

«Трасса в Красносельском районе, действительно, уникальная. Это объект с историей. Немного есть таких мест в стране, где площадка сделана таким образом — зрители располагаются по кругу и видят весь процесс. Там уникальный грунт, который никогда не пересыхает полностью. И это вопрос безопасности для гонщиков, потому что всегда есть хорошее сцепление с трассой», - отметил Александр Джеус.

В следующем году с 16 по 19 августа на трассе в Красном-на-Волге планируется провести этап чемпионата России по мотокроссу. Соревнования войдут в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ.

Сегодня губернатор Сергей Ситников поставил перед региональными ведомствами задачи по подготовке к соревнованиям. Так, областное дорожное предприятие «Костромаавтодор» окажет содействие в предварительной подготовке трассы, департамент здравоохранения проработает вопрос организации работы передвижного ФАПа на время проведения чемпионата. Районным органам власти совместно с комитетом по физической культуре и спорту, а также региональной федерацией мотоциклетного спорта поставлена задача проработать зонирование площадки под размещение спортсменов, зрителей, торговых точек и др. Кроме того, Сергей Ситников обратил внимание на необходимость организации экскурсионных программ для гостей, которые прибудут в наш регион для участия в соревнованиях.