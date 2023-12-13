Владельцев завода в Асбесте уличили в спонсорстве ВСУ

Глав ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий", располагающегося в Асбесте, поймали на спонсорстве украинской армии. Как оказалось, владельцы предприятия Константин Ефименко и Елизавета Андреева на постоянной основе помогали ВСУ, поставляя им одежду, продукты и медикаменты.

Как сообщает "Ъ", ссылаясь на Генпрокуратуру, Ефименко и Андреева являются братом с сестрой - последняя оформила российское гражданство в августе прошлого года, изменив паспортные данные, чтобы скрыть родство с братом. После этого экс-министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко передал ей все свои российские активы. Он также, являясь президентом украинского фармацевтического предприятия, поставлял ВСУ медицинские препараты.

Помимо этого, родственники заведовали Белоцерковским благотворительным фондом, с помощью которого собирали деньги и закупали продукты, шили одежду и маскировочные сети для украинских военных. В начале декабря Елизавета Андреева улетела в ОАЭ, откуда пока не возвращалась. Где находится Ефименко - не сообщается.

На сегодняшний день, решением Волжского горсуда Волгоградской области деятельность родственников признана экстремистской и запрещенной. Подконтрольные им предприятия в РФ решено передать Росимуществу.

На данный момент 96,7% акций ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" принадлежат Андреевой. Среди дочерних компаний холдинга - предприятия в Волгоградской, Ярославской областях и Татарстане.