Владельцев завода в Асбесте уличили в спонсорстве ВСУ

13 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Владельцев завода в Асбесте уличили в спонсорстве ВСУ

Глав ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий", располагающегося в Асбесте, поймали на спонсорстве украинской армии. Как оказалось, владельцы предприятия Константин Ефименко и Елизавета Андреева на постоянной основе помогали ВСУ, поставляя им одежду, продукты и медикаменты.

Как сообщает "Ъ", ссылаясь на Генпрокуратуру, Ефименко и Андреева являются братом с сестрой - последняя оформила российское гражданство в августе прошлого года, изменив паспортные данные, чтобы скрыть родство с братом. После этого экс-министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко передал ей все свои российские активы. Он также, являясь президентом украинского фармацевтического предприятия, поставлял ВСУ медицинские препараты.

Помимо этого, родственники заведовали Белоцерковским благотворительным фондом, с помощью которого собирали деньги и закупали продукты, шили одежду и маскировочные сети для украинских военных. В начале декабря Елизавета Андреева улетела в ОАЭ, откуда пока не возвращалась. Где находится Ефименко - не сообщается.

На сегодняшний день, решением Волжского горсуда Волгоградской области деятельность родственников признана экстремистской и запрещенной. Подконтрольные им предприятия в РФ решено передать Росимуществу.

На данный момент 96,7% акций ПАО "Уральский завод авто-текстильных изделий" принадлежат Андреевой. Среди дочерних компаний холдинга - предприятия в Волгоградской, Ярославской областях и Татарстане.

Теги: Асбест, ВСУ, спонсор, Уральский завод авто-текстильных изделий


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети