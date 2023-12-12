СМИ: правительственная комиссия одобрила повышение оплаты за сверхурочные работы

Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности одобрила разработанные Министерством труда РФ поправки в Трудовой кодекс о включении в оплату за сверхурочные работы компенсационных и стимулирующих выплат.

Проект закона разработан во исполнение решения Конституционного суда по жалобе кемеровского сторожа. Поправки предусматривают, что сверхурочная работа оплачивается исходя из зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты с учетом фактических результатов труда, достигнутых в период времени, отработанного сверхурочно, за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. В настоящее время редакция указанной статьи ТК не предусматривает включение в сверхурочные компенсационных и стимулирующих выплат.

На эту несправедливость в КС пожаловался сторож Анжеро-Судженского центра бухгалтерского учета и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Кемеровской области Сергей Иванченко. Он работает по сменному графику более четырех лет. Зарплата мужчины состоит из оклада в 3 тыс. 200 руб., надбавки за выслугу лет и доплаты до МРОТ, к зарплате применяется районный коэффициент в размере 1,3. Сторож посчитал, что это не обеспечивает повышенную оплату работы в ночное время, и предлагал исходить из МРОТ при расчете компенсационных выплат, а не из оклада, как это делает работодатель.

Как сообщил партнер адвокатского бюро "Жданов, Койда, Рубальский и партнеры" адвокат Григорий Жданов, в случае принятия законопроекта положения трудового законодательства, регулирующие размер оплаты сверхурочной работы, будут в целом соответствовать позиции КС, сообщают "Ведомости".