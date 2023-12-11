На реке Иртыш в Тобольском районе построят причал

11 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Типичный Ханты-Мансийск

На реке Иртыш в Тобольском районе построят причал

На реке Иртыш в Тобольском районе построят причал, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 400 млн рублей, из них 50 млн – заем Инвестиционного агентства Тюменской области. Будет создано 19 рабочих мест.

ООО "ТВС" начнет строительство в 2024 году для решения производственных задач и оказания погрузо-разгрузочных услуг. Компания более 10 лет ведет лицензированную деятельность: собирает и обрабатывает отходы на территории нефтегазовых месторождений Ямала и утилизирует на тобольском полигоне. Год назад предприятие начало осуществлять водные перевозки по морским и внутренним водным путям.

На всех этапах реализации проекта Инвестагентство региона окажет информационно-консультационное сопровождение, помощь в подготовке документов, получении разрешений, организации взаимодействия с органами власти и ресурсоснабжающими организациями.

Напомним также, что ранее губернатор Александр Моор заявил, что Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия, рассчитанная на ближайшие пять - 10 лет и поручил приступить к разработке стратегического документа.

"Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием. Также необходимо сформировать и план развития Тюменской городской агломерации на дальнюю перспективу. Это повысит нашу конкурентноспособность в борьбе за кадры, человеческий капитал и инвестиции в региональную экономику", - заявил глава региона.

Теги: причал, Иртыш, Тобольск, инвестор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети