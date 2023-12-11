На реке Иртыш в Тобольском районе построят причал

На реке Иртыш в Тобольском районе построят причал, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 400 млн рублей, из них 50 млн – заем Инвестиционного агентства Тюменской области. Будет создано 19 рабочих мест.

ООО "ТВС" начнет строительство в 2024 году для решения производственных задач и оказания погрузо-разгрузочных услуг. Компания более 10 лет ведет лицензированную деятельность: собирает и обрабатывает отходы на территории нефтегазовых месторождений Ямала и утилизирует на тобольском полигоне. Год назад предприятие начало осуществлять водные перевозки по морским и внутренним водным путям.

На всех этапах реализации проекта Инвестагентство региона окажет информационно-консультационное сопровождение, помощь в подготовке документов, получении разрешений, организации взаимодействия с органами власти и ресурсоснабжающими организациями.

Напомним также, что ранее губернатор Александр Моор заявил, что Тюменской области нужна новая долгосрочная инвестиционная стратегия, рассчитанная на ближайшие пять - 10 лет и поручил приступить к разработке стратегического документа.

"Ведь мы живем в эпоху глобальных перемен, когда казавшиеся незыблемыми правила переписываются прямо на глазах. В такой ситуации высокой неопределенности просто необходимо заниматься долгосрочным стратегическим планированием. Также необходимо сформировать и план развития Тюменской городской агломерации на дальнюю перспективу. Это повысит нашу конкурентноспособность в борьбе за кадры, человеческий капитал и инвестиции в региональную экономику", - заявил глава региона.