Губернатор Прикамья возглавил региональное отделение "Единой России"

Губернатор Прикамья возглавил региональное отделение "Единой России".

На региональной партийной конференции он был избран секретарем регионального отделения партии.

Как сообщает "Ъ", Махонина поддержали 126 делегатов. За альтернативного кандидата, главу Кировского района Перми Михаила Борисова, проголосовали пять делегатов. Дмитрий Махонин, руководящий реготделением в статусе врио с 14 ноября, заявил, что предложит прежнему секретарю Вячеславу Григорьеву занять пост первого заместителя руководителя отделения.