10 Ноября 2023
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Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вступил в партию "Единая Россия"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вступил в партию "Единая Россия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Члены президиума единогласно поддержали его заявление. Главе региона будет вручен партийный билет.

Дмитрий Махонин поблагодарил партийцев за доверие, отметив, что "Единая Россия" является ключевой политической силой в стране и в регионе.

"У нас с вами одна цель – развитие региона и повышение качества жизни его жителей. Приоритеты развития Пермского края тесно связаны с партийными проектами, в рамках которых в территориях нашего региона строятся и приводятся в порядок десятки социальных объектов, дорог, повышается уровень доступности медицины, спорта и культуры в муниципалитетах. Уверен, что теперь наше взаимодействие будет еще более эффективным", - подчеркнул губернатор.

Теги: Дмитрий Махонин, Единая Россия, партия, губернатор


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