На Ипатовский пивзавод пришли силовики

Выемка документов и обыски проходят на Ипатовском пивоваренном заводе, выпускающем пиво "Живое", лимонады и энергетики Mirax.

"Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива", - сказал РБК информированный источник.

Завод построен в 1964 г. Проектная мощность предприятия первоначально составляла всего 173 тыс. дал в год по пиву и 50 тыс. дал по безалкогольным напиткам. Сейчас мощности завода выросли до 2,4 млн дал по пиву и до 2 млн дал – по безалкогольным напиткам.