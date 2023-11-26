26 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Столичные аэропорты не перенаправляли самолеты на запасные аэродромы

Московские аэропорты не перенаправляли самолеты на запасные аэродромы, сообщили Накануне.RU в Росавиации.

Сегодня утром, по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, были введены ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05.34 до 06.30.

Сейчас аэропорты работают в штатном режиме. В период действия ограничений уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было.

Отметим, что по данным Минобороны, сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО уничтожены девять беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Теги: аэропорт, Росавиация, самолеты


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